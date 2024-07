Le Hamas accuse Netanyahu d’entraver les négociations sur une trêve

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a accusé lundi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, d’entraver les négociations en vue d’une trêve à Gaza, alors que les efforts de médiation s’intensifient au 10e mois de guerre.



“Au moment où le Hamas fait preuve de souplesse et de positivité pour faciliter la conclusion d’un accord (...) Netanyahu continue de dresser de nouveaux obstacles devant les négociations”, a déclaré le mouvement dans un communiqué. Le Hamas a dit dimanche accepter de négocier sur la libération des otages en l’absence d’un cessez-le feu permanent avec Israël, tandis que des discussions doivent avoir lieu cette semaine au Qatar et en Égypte, deux des pays médiateurs avec les États-Unis.



Les combats et les bombardements se poursuivaient toutefois lundi sans répit dans la ville de Gaza, où des chars israéliens ont pris d’assaut plusieurs quartiers, poussant des milliers de Palestiniens à fuir. Israël “intensifie son agression (...) et multiplie ses tentatives de déplacement forcé afin de contrecarrer tous les efforts déployés”, a affirmé le Hamas, en appelant “les médiateurs à intervenir pour mettre fin aux ruses et aux crimes de Netanyahu”.