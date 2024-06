Le Hezbollah abat (encore) un Hermes 900

Un responsable israélien a déclaré à Reuters que « la guerre au Liban n’est pas inévitable ».







Le Hezbollah n’en démord pas. Lundi, il a annoncé avoir abattu un drone israélien de type Hermes 900 au-dessus de l’espace aérien libanais. S’il s’agit d’un modèle relativement sophistiqué, c’est le cinquième drone de type Hermes 450 ou 900 que le Hezbollah annonce avoir abattu depuis février. Selon l’AFP, l’armée israélienne a confirmé qu’un « missile sol-air avait été lancé vers un drone qui opérait dans l’espace aérien libanais », ajoutant que le drone « a été endommagé et est tombé en territoire libanais ». En outre, le Hezbollah a mené une dizaine d’attaques contre Israël lundi. Il a notamment affirmé avoir mené une « attaque aérienne avec un escadron de drones sur le quartier général de la division du Golan 210 Sha’el, visant des positions des officiers et infligeant des blessures confirmées ». Selon le parti chiite, une partie du quartier général a été détruite et incendiée. Peu avant, l’armée israélienne avait affirmé avoir lancé des intercepteurs sur deux drones dans le nord du plateau du Golan occupé, regrettant que l’interception ait échoué. « Les drones sont tombés dans la zone », a indiqué le porte-parole de l’armée israélienne, cité par le quotidien Haaretz. Un incendie s’est déclaré sur place, a ajouté le média israélien. Le Hezbollah a également visé, toujours au moyen de drones, le nouveau quartier général de la 146e brigade israélienne à l’est de la localité côtière de Nahariya. Le parti précise que ce quartier général avait déjà été déplacé suite à une précédente attaque, qui a été lancée en représailles aux bombardements israéliens qui ont tué au moins deux combattants du Hezbollah samedi à Markaba et Aïtaroun.





De leur côté, des avions de combat israéliens ont mené un raid sur le village de Aïta el-Chaab, a indiqué une source sécuritaire à notre correspondant Mountasser Abdallah. Plusieurs personnes ont été légèrement blessées et traitées. L’armée israélienne a également mené deux raids sur Aïtaroun, provoquant un incendie.





