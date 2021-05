Le Japon prolonge l’état d'urgence, à moins de 80 jours des JO de Tokyo

Prolongement de l'Etat d'Urgence au Japon

L'état d'urgence au Japon, réinstauré depuis fin avril dans quatre départements dont celui de Tokyo face à une recrudescence du coronavirus, va être prolongé de trois semaines, jusqu'au 31 mai, a confirmé vendredi le Premier ministre Yoshihide Suga.





Outre Tokyo, qui doit accueillir les Jeux olympiques dans moins de 80 jours désormais, et les trois préfectures d'Osaka, de Kyoto et de Hyogo (ouest), deux autres départements vont rejoindre l'état d'urgence, ceux d'Aichi (centre) et Fukuoka (sud-ouest), a ajouté M. Suga .