Le lapsus du siècle: quand Bush s’emmêle les pinceaux sur Poutine, l’Ukraine et... l’Irak

George W. Bush, ancien président Américain

Lors d'un discours à Dallas mercredi soir, l’ancien président américain George W. Bush a critiqué l’invasion “totalement injustifiée de l’Irak”, alors qu’il voulait évoquer l’Ukraine. Un lapsus pour le moins embarrassant qu'il a néanmoins pris avec le sourire.

Voilà un lapsus qui restera sans doute dans les annales. On pourrait même parler de lapsus du siècle, tant la gaffe est incroyable quand on la remet dans son contexte.





George W. Bush était mercredi soir à Dallas, au Texas, où il a tenu un discours à l’institut qui porte son nom. Lors de sa prise de parole, l’ancien président américain en a profité pour critiquer le régime autocratique en Russie et dénoncer l’invasion russe de l’Ukraine. Du moins c'était son intention.





Car l’ancien pensionnaire de la Maison Blanche s'est rendu coupable d’un lapsus terriblement embarrassant. “Le résultat (du régime russe, NDLR) est l’absence de freins et de contrepouvoir en Russie et la décision d’un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l’Irak”, lance-t-il à son audience, avant de corriger rapidement. “Je veux dire, de l’Ukraine…”





“J'ai 75 ans”

Un silence gêné s’installe alors dans la salle durant un bref instant, après quoi George W. Bush poursuit sur le ton de l’humour. “L’Irak aussi, de toute façon [...) J’ai 75 ans", dit-il en mettant donc ce lapsus sur le compte de son âge avancé. Les rires fusent.