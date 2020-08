Le Liban enquête sur une éventuelle implication étrangère dans les explosions

Enquête sur les explosions au Port de Beyrouth

L'enquête sur la cause des explosions qui ont ravagé le port de Beyrouth se penche également sur une éventuelle implication étrangère, a déclaré vendredi le président libanais Michel Aoun.

Selon la chaîne de télévision qatarienne Al-Jazeera, le président a souligné que la cause de la catastrophe demeurait inconnue. M. Aoun a précisé qu'une négligence, un accident ou une implication étrangère étaient envisagés.