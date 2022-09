Le lourd passé du père de Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, Pm Italie

Le secret bien gardé de la future Première ministre italienne Giorgia Meloni. C'est ainsi que le quotidien des Baléares “Diario de Mallorca” décrit l’histoire de Francesco Meloni, son père décédé depuis, arrêté en 1995 à Majorque en possession de 1.500 kilos de haschisch. L’homme avait pour mission de transporter la drogue en Italie depuis le Maroc mais la marchandise n'est jamais arrivée à bon port. Il a fini en prison.





Auréolée de son écrasante victoire lors des élections législatives, Giorgia Meloni prendra, selon toute vraisemblance, la présidence du Conseil et accèdera par la même occasion au poste de Premier ministre, une première pour une femme dans l’histoire politique italienne. Son parti d'extrême droite Fratelli d’Italia a remporté assez nettement le scrutin dimanche dernier, devenant le plus grand parti du bloc de droite et du pays.





Un triomphe pour la Romaine de 45 ans, également sur le plan personnel. Véritable animal politique, Giorgia Meloni a gravi tous les échelons de la politique italienne après une enfance difficile. Alors qu’elle n’avait que deux ans, son père Francesco a abandonné sa famille pour rejoindre les îles Canaries sur son bateau “Cavallo Pazzo” (“Cheval fou” en italien, NDLR). La petite Giorgia est restée à Rome avec sa sœur et sa mère Anna.





Francesco Meloni s’est installé au début des années 1980 à La Gomera, la plus petite des îles Canaries habitées, proche de Tenerife et de La Palma. Il y a ouvert un hôtel et s’est lancé dans l’immobilier, en s’endettant lourdement pour y parvenir. ? Francesco Meloni, padre de Giorgia Meloni, fue condenado en Mallorca a nueve años de cárcel por narcotráfico, tras ser detenido con uno de los mayores alijos de hachís incautados en Baleares.

En exclusiva ????. https://t.co/C6LcYw3Dgj — Diario de Mallorca (@diariomallorca) September 29, 2022





En vacances à La Gomera À l’époque, les contacts entre Giorgia et son père se limitaient à deux semaines par an, lorsqu’elle et sa sœur venaient en vacances à La Gomera. Dans son autobiographie (“Io sono Giorgia: Le mie radici le mie idee”), Giorgia Meloni raconte qu’elle a cessé de rendre visite à son père à l’âge de 11 ans. “Il nous a abandonnées, je ne voulais plus jamais le revoir”, écrivait-elle. “Le jour de mon 13e anniversaire, j’ai reçu un message de lui disant: “Félicitations, Francesco”. Même pas signé avec “papa”. C’est là que je me suis dit que j’avais pris la bonne décision.”

Les affaires de Francesco Meloni n'étaient guère florissantes. Il était en faillite, avait perdu son restaurant et son entreprise immobilière et se trouvait dans l’incapacité de rembourser ses lourdes dettes. C’est dans ce contexte qu’il a accepté une mission d’un Marocain, qui lui offrait la possibilité de gagner 50 millions de pesetas espagnoles. Pour ce faire, il devait naviguer du Maroc vers l’Italie avec une importante cargaison de drogue.

Selon ce qu’il a déclaré plus tard au tribunal, Francesco Meloni a élaboré un plan astucieux pour y parvenir. Il a d’abord loué le “Cool Star”, un voilier, en France, avant d’impliquer à leur insu deux de ses enfants issus d'une précédente union, ainsi qu’un gendre.

En découvrant le véritable but de ce “voyage d’agrément”, les proches de Francesco Meloni ont laissé éclater leur colère. À ce moment-là, près du Maroc, la cargaison de drogue avait déjà été transbordée d’un autre navire sur le voilier. D’après ce que Francesco a déclaré, ses filles et son gendre voulaient quitter le navire.

Neuf ans de prison Ils ont donc accosté à Port Mahon sur l’île de Minorque, près de Majorque et d’Ibiza. C'est là que la police a mis la main sur la tonne et demie de drogue cachée sur le voilier. Tout le groupe a été arrêté.

Francesco Meloni et ses proches ont comparu devant le tribunal de Majorque en 1996. L’homme a assumé l’entière responsabilité, affirmant qu’il avait menti à ses proches. Ses deux filles et son gendre ont malgré tout écopé de quatre ans de prison, lui-même étant condamné à neuf ans de réclusion.

Les choses ne se sont jamais arrangées entre Giorgia Meloni et son père. L’homme est mort il y a plusieurs années mais cela n’a aucunement ému Giorgia, dit-elle dans son autobiographie. “Pas de haine, pas de colère, rien. Comme si un personnage de la télévision était mort.” L’absence d’une figure paternelle aurait eu un impact majeur sur la façon dont Giorgia Meloni s'est battue avec acharnement pour une vie meilleure, en faisant carrière dans la politique.