Le lynchage homophobe d’un adolescent de 17 ans crée l’émoi en France

Lynchage d'un ado en France

Le lynchage d’un adolescent de 17 ans à Montgeron (Essonne), ville de près de 24. 000 habitants située au sud-est de Paris, crée l’émoi en France. Une enquête a été ouverte par le parquet d’Evry suite aux faits qui ont été filmés et diffusés sur les réseaux sociaux. Il s’agirait d’une agression à caractère homophobe.





Sur les images, on voit plusieurs individus tabasser et rouer de coups un jeune homme recroquevillé sur le sol. On entend beaucoup de cris et l’on aperçoit aussi deux personnes qui tentent de s’interposer malgré la violence de la scène. Cette agression gratuite s’est produite lors d’une rencontre fortuite, précise le parquet.





Les images ont été largement relayées sur les réseaux sociaux, notamment après sa diffusion par le militant LGBT Mehdi Aïfa. Elles ont également suscité l’indignation générale dans la sphère politique.

“PD”

Lors de son audition, le jeune homme âgé de 17 ans a déclaré avoir été, “à raison de son apparence”, “gratuitement frappé par une meute d’individus lui criant “PD”, a confirmé à l’Agence France-Presse (AFP) le parquet d’Evry, lundi 11 octobre. Ils étaient une “dizaine d’individus” à s’en prendre à l’adolescent lors d’une “rencontre fortuite” à Montgeron, a-t-on précisé de même source. L’enquête pour “violences aggravées par trois circonstances” – “en réunion, à raison de l’orientation sexuelle supposée et par personne dissimulant son visage” – a été confiée au commissariat de Montgeron.