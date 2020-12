Le mariage pour tous approuvé par le parlement suisse

Le parlement helvétique a approuvé vendredi le projet de loi autorisant le mariage pour les couples homosexuels, plusieurs années après de nombreux autres pays d'Europe occidentale. Les Suisses devraient toutefois avoir le dernier mot car le parti de l'Union démocratique fédérale (UDF), une petite formation qui défend des valeurs chrétiennes, a déjà annoncé qu'il lancerait un référendum.

Le mariage civil pour tous a pour l'instant été adopté par les deux chambres du parlement après plusieurs années de procédure, le projet initial ayant été déposé par le Groupe vert'libéral en 2013.





Le texte adopté permet aux homosexuels et lesbiennes de s'unir et à ces dernières d'avoir accès au don de sperme, un des points les plus controversés.





Jusqu'à présent, les couples homosexuels pouvaient contracter des "partenariats enregistrés" ne leur donnant pas les mêmes droits qu'un mariage.





"C'est une victoire historique pour les droits de la communauté LGBTIQ", s'est réjoui Amnesty Suisse dans un tweet.