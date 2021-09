Le message envoyé par le téléphone de Gabby Petito qui a alerté sa mère: “Elle n'appelle jamais son grand-père Stan”

Gabby Petito disparition

La mère de Gabby Petito a signalé avoir reçu un mystérieux message envoyé depuis le téléphone portable de la victime le 27 août. Le message faisait référence à Stan, le grand-père de Gabby. Mais selon sa famille, Gabby ne l’a jamais appelé par son prénom. Autre nouvel élément troublant: une vidéo YouTube du couple montre qu’avant la disparition de sa fiancée, Brian Laundrie lisait un thriller sur trois femmes disparues.





Brian Laundrie est retourné en Floride le 1er septembre seul avec le van enregistré au nom de Gabby Petito. Son ordinateur portable se trouvait dans le Ford Transit blanc, que la police de North Port, en Floride, n’a saisi que le 11 septembre. L’équipe médico-légale a reçu un mandat de perquisition pour fouiller le fourgon trois jours plus tard. C’était cinq heures après le signalement de la disparition de Nichole Schmidt. Dimanche, le corps de la jeune femme de 22 ans a vraisemblablement été retrouvé mort dans le Wyoming. Son fiancé Brian Laundrie n’a pas été vu depuis le 14 septembre et est toujours porté disparu.





Des messages envoyés par son fiancé?

Le 16 septembre, deux jours après la disparition de Laundrie, un mandat de perquisition a été délivré pour examiner l’ordinateur de Gabby et tout ce qui s’y rapporte - comme les logiciels et les disques durs externes. L’un des arguments en faveur de cette thèse est un message envoyé depuis le smartphone de Gabby à sa mère le 27 août. Sa mère, Nichole Schmidt, avait précédemment confirmé que trois jours plus tard, le 30 août, elle avait encore reçu un message disant: “Pas de réseau à Yosemite”. Ce SMS n’a pas été envoyé par Gabby, soupçonne sa maman, mais peut-être par son fiancé pour induire en erreur la famille et les enquêteurs.





En tout cas, le message du 27 août a alarmé Nichole Schmidt. Le texte disait: “Pouvez-vous aider Stan? Je continue à recevoir des messages vocaux et des appels manqués de sa part”. Stan est le grand-père de Gabby, mais elle ne l’aurait jamais appelé par son prénom. À partir de ce moment, “la mère s’est doutée que quelque chose n’allait pas chez sa fille”. Après le 27 août, Gabby a également cessé de poster sur les réseaux sociaux des informations sur son voyage. Selon sa famille, c’était très inhabituel.





“Tension croissante”

Le couple a quitté l’État de New York à la mi-juin pour passer des vacances dans l’Utah, visitant plusieurs parcs nationaux en chemin. “Pendant le voyage, la personne a envoyé plusieurs SMS et a eu de nombreuses conversations avec sa mère Nichole Schmidt. Au cours de ces conversations, il est devenu évident qu’il y avait une tension croissante entre elle et Laundrie”, peut-on lire dans les rapports officiels. Lundi, des agents du FBI ont fait une descente dans la maison de North Port, en Floride, où Laundrie vit avec ses parents. Les parents ont dû quitter leur domicile pendant une heure. L’homme est toujours recherché dans l’immense réserve Carlton. Il n’a toujours pas été retrouvé.