Le ministre ukrainien de la Défense: “Nous somme de facto un membre de l'OTAN”

Oleksi Reznikov, Ministre Ukrainien de la Defense

L’Ukraine est devenue de facto un membre de l’OTAN, a estimé le ministre ukrainien de la Défense, Oleksi Reznikov, dans une interview accordée à la BBC.





“L’Ukraine en tant que pays, et les forces armées de l’Ukraine, sont devenues membres de l’OTAN. De facto, et non de jure (par la loi, NDLR). Tout simplement parce que nous avons des armes (fournies par les pays de l’OTAN) et savons comment les utiliser”, a déclaré Oleksi Reznikov à la BBC, lors d’un entretien qui s’est déroulé dans la capitale ukrainienne.





L’Ukraine souhaite adhérer à l’Alliance depuis des années. Le président russe Vladimir Poutine y voit une menace supplémentaire pour son pays. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait campagne pour une adhésion accélérée de son pays à l’OTAN.





Oleksi Reznikov ne risque-t-il pas de jeter de l’huile sur le feu en tenant de tels propos? Le ministre ukrainien, lui, ne voit en tout cas aucune controverse. “C'est correct, c'est un fait”, a-t-il insisté sur le service public britannique. “Je suis persuadé que dans un avenir proche, nous deviendrons membres de droit de l’OTAN”, a-t-il assuré.





Article 5

Si l’Ukraine venait effectivement à rejoindre l’alliance militaire la plus puissante du monde, elle pourrait invoquer le fameux article 5 du traité de l’Atlantique Nord sur la défense collective des pays membres. Cet article stipule qu'une attaque armée contre un État membre est considérée comme une attaque contre tous les États membres. Par conséquent, l’OTAN, entrerait directement en guerre contre la Russie. C'est la raison pour laquelle l'adhésion de l’Ukraine à l’OTAN n’a que très peu de chances d'aboutir. En revanche, elle est bien candidate à entrer dans l’Union européenne.





Depuis le début du conflit ukrainien, Vladimir Poutine présente son “opération spéciale” comme une lutte existentielle contre les pays occidentaux qui voudraient, selon lui, affaiblir la Russie. D’ailleurs, la propagande russe affirme que le pays est déjà en guerre contre les pays de l’OTAN puisque ceux-ci aident militairement l’Ukraine.





Envoyer des armes lourdes?

Inquiets d’une nouvelle escalade et d’une implication de toute l’Alliance dans la guerre, les gouvernements occidentaux hésitent périodiquement à envoyer à l’Ukraine des armes plus lourdes encore que ce qu’ils envoient jusqu’ici. La fourniture de chars est par exemple actuellement en discussion mais l’Allemagne doit encore se laisser convaincre.