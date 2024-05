Le mot "Tiktokeur" fait son entrée dans Le Robert, le Larousse attend encore

"Tiktokeur", une personne qui publie des vidéos sur l'application TikTok, fait son entrée dans le dictionnaire Le Robert, a annoncé lundi l'éditeur, tandis que son concurrent Larousse attend encore que le mot s'impose.







Le Robert date de 2018 l'apparition en français du terme, dont il répertorie également le féminin "Tiktokeuse", formé très simplement à partir du nom de cette application mobile développée par le chinois ByteDance.





Parmi les deux grands éditeurs français de dictionnaires, Le Robert est généralement plus audacieux dans l'adoption des néologismes.





Mais pas dans tous les cas: concernant Twitter (devenu X), "tweet" était arrivé d'abord dans Le Robert 2012, mais "twitteur" et "twitteuse" chez Larousse, dans l'édition 2013.





Tandis que "flow" (le débit, la déclamation d'un rappeur ou d'un slameur) est entré dans le Larousse 2023, Le Robert 2025 lui donne un sens supplémentaire: "Par extension: style, allure".





Le pronom personnel "iel" (à mi-chemin entre il et elle) est dans Le Robert pour la troisième édition consécutive, mais toujours pas dans le Larousse 2025.





Le Robert illustré (34,40 euros) et Le Petit Robert (69,90 euros), paraissent jeudi, six jours avant Le Petit Larousse illustré (32,95 euros) et le Grand Larousse illustré (49,95 euros), le 22 mai.





Les deux appartiennent à des groupes concurrents: Editis pour Le Robert, et Hachette Livre pour Larousse.