Le Nobel de la paix décerné ce vendredi

Un prix en forme de critique de Vladimir Poutine? Un signal d'alarme face à l'urgence climatique? Ou bien une toute autre piste, voire... pas de prix du tout? Le Nobel de la paix est attribué ce vendredi en pleine guerre en Ukraine.



Clou de la saison Nobel, le prix va être annoncé à 11H00 (09H00 GMT) à Oslo avec, pour toile de fond, l'invasion russe en Ukraine qui a plongé l'Europe dans l'une des crises les plus graves depuis la Seconde Guerre mondiale.



Des candidatures, on ne connait que le nombre, pas de noms: 343 cette année, soit 251 individus et 92 organisations.



Comme toujours, les "Nobélologues" en sont donc réduits à de simples conjectures.



La guerre en Ukraine et ses ravages dominant l'actualité internationale depuis le début de l'année, certains estiment que le comité Nobel peut difficilement en avoir fait abstraction.



"Il est probable qu'on aura un prix qui d'une manière ou d'une autre pointera dans la direction de l'Ukraine", a déclaré jeudi le directeur de l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo, Henrik Urdal, au micro de la radio NRK.



Seraient ainsi éligibles à ses yeux les opposants bélarusse Svetlana Tikhanovskaïa et russe Alexeï Navalny, poils à gratter du Kremlin et d'un de ses très rares alliés dans le conflit.



Ou bien la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye qui avait ordonné en mars l'arrêt immédiat de l'offensive russe, voire le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) dans la mesure où les hostilités ont déplacé des millions de personnes.



Sont aussi évoqués des acteurs qui documentent de présumés crimes de guerre tels que la Cour pénale internationale (CPI), qui a également son siège à La Haye, ou le site d'investigation Bellingcat.



Les chances du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a la préférence des bookmakers sont en revanche considérées comme moindres tant que le voile de la guerre n'est pas encore levé.



D'autres observateurs du Nobel penchent pour un prix allant à la cause climatique, un domaine où tous les clignotants sont au rouge.





Evoquée comme nobélisable depuis plusieurs années malgré son jeune âge (19 ans), l'adolescente suédoise Greta Thunberg pourrait ainsi l'emporter avec, peut-être, son mouvement "Fridays for future", le naturaliste et journaliste britannique David Attenborough ou d'autres militants.