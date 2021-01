Le pape François blâme les vacanciers qui “ignorent ceux qui souffrent”

Pape François

Dimanche, le pape François a critiqué les personnes qui se sont rendues à l’étranger pendant la pandémie “pour échapper au confinement”, ajoutant qu’elles ignoraient ceux qui souffraient, rapporte le New York Times.





Dans son discours hebdomadaire du dimanche midi, le pape a déclaré : “J’ai lu dans les journaux quelque chose qui m’a beaucoup attristé: dans un pays - je ne me souviens plus lequel - pour échapper à l’isolement et passer de bonnes vacances, plus de 40 avions ont décollé cet après-midi-là”.





“Ces gens sont des gens biens, mais n’ont-ils pas pensé à ceux qui sont restés chez eux, aux problèmes économiques de nombreuses personnes qui ont été frappées par la pandémie, à ceux qui sont malades ?” a ajouté Francis. “Ils n’ont pensé qu’à partir en vacances, pour s’amuser”.