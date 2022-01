Le pape fustige la “colonisation idéologique” et la "cancel culture"

Le Pape fustige la colonisation idéologique

Le pape François a fustigé lundi la "colonisation idéologique" en cours selon lui dans certaines institutions publiques, y voyant l'expression de la "cancel culture".





"Au nom de la protection de la diversité, on finit par effacer le sens de toute identité", a déclaré le souverain pontife dans son discours prononcé à l'occasion des voeux au corps diplomatique.





“Nier l’histoire ou la réécrire”

"On assiste à l'élaboration d'une pensée unique contrainte à nier l'histoire, ou pire encore, à la réécrire sur la base de catégories contemporaines, alors que toute situation historique doit être interprétée selon l'herméneutique de l'époque", a-t-il regretté.





“Colonisation idéologique”

"Je crois qu'il s'agit d'une forme de colonisation idéologique qui ne laisse pas de place à la liberté d'expression et qui, aujourd'hui, prend de plus en plus la forme de la ‘cancel culture’ (culture de l'effacement) qui envahit de nombreux domaines et institutions publiques", a encore déploré le pape.





“Nier les fondements de l’humanité”

François a notamment "des agendas de plus en plus dictés par un mode de pensée qui nie les fondements naturels de l'humanité et les racines culturelles qui constituent l'identité de nombreux peuples.” Selon le chef de l'Église catholique, cela tend à "faire taire les positions qui défendent une idée respectueuse et équilibrée des différentes sensibilités".





Déboulonnages de statues

En décembre, le pape argentin s'était déjà ému d'un document interne de la commission européenne recommandant d'éviter l'usage du mot "Noël", y voyant un "anachronisme" issu d'un "laïcisme édulcoré". Les propos du pape semblent également faire référence aux polémiques nées en Europe et aux Etats-Unis au sujet des déboulonnages de statues de figures historiques en raison de leur passé colonial.