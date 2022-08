Le pape “préoccupé” après l'arrestation d'un évêque au Nicaragua

Le pape François s'est déclaré dimanche "préoccupé" par les tensions croissantes entre l'Etat et l'Eglise catholique au Nicaragua, deux jours après l'arrestation de l'évêque Rolando Alvarez, critique du régime.



"Je suis attentivement, avec préoccupation et douleur, la situation créée au Nicaragua", a déclaré le pape après la prière de l'Angelus. "Je voudrais exprimer ma conviction et mon espoir que, par le biais d'un dialogue ouvert et sincère, l'on puisse encore trouver les bases d'une coexistence respectueuse et pacifique".