Le parti républicain met en garde Trump: “Si vous êtes candidat, nous ne paierons plus vos frais de justice”

Donald Trump, ex candidat Usa

Le Comité national républicain a prévenu qu'il ne paierait plus les frais de justice de Donald Trump si celui-ci venait à se présenter à la prochaine élection présidentielle américaine. Depuis le mois d’octobre dernier, le RNC a déjà versé près de 2 millions d’euros à des cabinets d’avocats apportant une assistance juridique à Trump. Toutefois, le parti soutient toujours l'ancien président.





Lors de sa première apparition publique à Washington depuis la fin de son mandat, l’ex-président américain Donald Trump a clairement laissé entendre qu’il pourrait bel et bien participer à l’élection présidentielle de 2024. Il ne l'a néanmoins pas annoncé officiellement. “L’histoire est loin d’être terminée et on se prépare pour un retour incroyable, on n’a pas d’autre choix”, a-t-il déclaré mardi.





Cette prise de parole a fait grincer des dents au sein du parti républicain, où certains craignent qu'une candidature trop hâtive de Trump ne compromette les chances du parti pour les élections de mi-mandat, en novembre prochain.





Neutralité

De nombreuses poursuites judiciaires sont en cours contre Donald Trump. Le Comité national républicain a déjà versé au moins 1,7 million d’euros à trois cabinets d’avocats entre octobre 2021 et juin 2022, notamment pour des affaires concernant l’entreprise familiale de Trump à New York. Cependant, un membre du RNC a déclaré à ABC News que le parti cesserait de lui apporter un soutien financier s’il se déclarait candidat. En effet, la politique de neutralité du RNC interdit à l’organisation de prendre parti lors de la primaire présidentielle.





“Je ne décide pour personne s’il faut ou non se présenter à l’élection en 2024, mais le parti doit rester neutre”, avait déclaré en janvier Ronna McDaniel, présidente du RNC. Depuis, elle a toutefois réaffirmé que Trump “dirigeait” toujours le parti.





Les autres candidats républicains désavantagés?





Selon Dan Eberhart, patron de la société pétrolière Canary LLC et l’un des grands donateurs du parti républicain, Trump et le RNC ne sont pas vraiment pressés de couper le cordon ombilical. Le RNC a besoin de Trump pour continuer à collecter des fonds et l’ancien président exige que l’organisation lui soit aussi favorable que possible et qu’elle continue à payer ses frais de justice, estime Dan Eberhart, interrogé par ABC News. Cette relation entre Trump et le RNC place les autres candidats potentiels à la présidentielle de 2024 dans un “désavantage absolu”, selon le chef d’entreprise. Parmi eux, l’ancien vice-président Mike Pence et le gouverneur de Floride Ron DeSantis.





Le lobbyiste progressiste Craig Holman ne dit pas autre chose. “En payant les lourdes factures juridiques de Trump, le RNC aide indirectement à financer sa campagne. Compte tenu de l’histoire du RNC qui a toujours défendu Trump avec zèle, les autres candidats républicains devraient partir du principe qu’ils ne se présentent pas seulement contre Trump, mais aussi contre le parti républicain.”





Toutefois, les républicains souhaitent que Donald Trump n’annonce officiellement sa candidature qu’après les élections de mi-mandat. Sinon, le parti républicain risque de perdre son avantage, ajoute Dan Eberhart. Et pour cause, sa candidature serait un argument de poids pour les démocrates.