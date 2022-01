Le patient greffé avec un cœur de porc artificiel a fait de la prison après avoir poignardé un homme: “Il ne mérite pas cette nouvelle chance”

l'homme greffé au cœur de porc est un ancien criminel

Un tollé a vu le jour concernant David Bennett, l’homme de 57 ans qui s’est fait greffer un cœur de porc dans l’État américain du Maryland vendredi dernier. Le patient avait passé plusieurs années en prison après avoir poignardé un rival amoureux en 1988. La sœur de la victime estime que, en tant que criminel, Bennett ne méritait pas de faire l’objet de cette prouesse médicale.

Leslie Shumaker Downey a reçu lundi le lien d’un article qui évoquait la greffe reçue par David Bennett Sr. “Maman, regarde ce nom”, lui a envoyé sa fille. Immédiatement, elle s’est décomposée. Il s’agit de l’homme condamné en 1988 pour avoir infligé sept coups de couteau à son frère, Edward Shumaker, dans un bar du Maryland.





La victime dans un fauteuil roulant pendant 19 ans

La femme de Bennett s’était assise sur les genoux d’Edward Shumaker pendant qu’ils parlaient et buvaient ensemble. David Bennett a alors vu rouge et a sorti un couteau pour poignarder Shumaker, alors âgé de 22 ans, dans le dos, l’estomac et la poitrine. La victime a survécu à l’attaque, mais est restée paralysée des membres inférieurs, dans un fauteuil roulant pendant 19 ans et souffrant de diverses complications médicales. Shumaker est décédé une semaine avant son 41e anniversaire, en 2005, deux ans après avoir subi une attaque cérébrale.





Bennett a été condamné à dix ans de prison en 1988, mais n’a pas eu à purger la totalité de sa peine. Selon la famille de Shumaker, il a été libéré après seulement cinq ans. Il n’aurait également jamais payé les dommages et intérêts d’environ 26.000 euros. En octobre de l’année dernière, Bennett a souffert de problèmes cardiaques. Il semblait être atteint d’une maladie incurable et a été choisi comme premier homme à qui l’on a greffé un cœur de porc artificiel. C’est ce qu’il s’est passé vendredi dernier, avec succès.





“Mon frère n’a jamais eu de seconde chance de vivre”

Les proches d’Ed Shumaker ont été choqués par cette opération. “Ed a souffert. Ma famille a dû traverser des années et des années de tragédie et de traumatisme. C’était l’enfer”, explique Leslie. “Bennett a eu une bonne vie après son séjour en prison. Et maintenant, il a une nouvelle chance avec un nouveau cœur. J’aurais préféré que cette greffe aille à un patient qui la méritait. Mon frère n’a jamais eu de seconde chance de vivre. Ed a lutté chaque jour pendant 19 ans. Personne ne mérite ce qu’il a enduré”, a-t-elle déclaré dans le New York Times.





Aux Etats-Unis, cela ouvre le débat: qui a le droit de bénéficier d’un tel exploit médical? Plus de 106.000 Américains se trouvent sur la liste d’attente pour une transplantation d’organe, et 17 personnes meurent chaque jour sans avoir pu obtenir cet organe, écrit le Washington Post. Le fait qu’un criminel bénéficie d’un tel traitement médical peut contrarier les familles de leurs victimes, selon le journal.





“Traiter tous les malades, peu importe qui ils sont”

Des médecins ont exprimé leur désaccord. “Le principe le plus important en médecine est de traiter tous les malades, peu importe qui ils sont”, a déclaré Arthur Caplan, professeur de bioéthique à l’université de New York, au Washington Post. “Il ne nous appartient pas de distinguer les pécheurs des saints.”





Le Centre médical de l’Université du Maryland, qui a traité Bennett, a refusé de révéler s’il était au courant du passé criminel de Bennett. L’hôpital de Baltimore où la transplantation a eu lieu affirme qu’il s’est uniquement fondé sur les antécédents médicaux du patient. Bennett n’était pas éligible pour une transplantation cardiaque normale en raison d’un rythme cardiaque irrégulier et d’autres problèmes. Le fils de Bennett a déclaré que plusieurs hôpitaux ont refusé d’inscrire son père sur la liste d’attente parce qu’il ne voulait pas suivre les exigences des médecins et ne se présentait pas aux consultations. Il ne prenait pas non plus ses médicaments de façon régulière.