Le Pen lance sa campagne pour les législatives en attaquant Mélenchon: “Le fou du roi”

Marine LePen lance la campagne législatives

Marine Le Pen a lancé dimanche sa campagne pour les législatives à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), où elle est candidate à sa réélection, en ciblant Jean-Luc Mélenchon, qualifié de "fou du roi", pour avoir, selon elle, favorisé la réélection d'Emmanuel Macron.





"La fable de Jean-Luc Mélenchon opposant à Emmanuel Macron, on va peut-être arrêter, maintenant... Ça a duré 15 jours, ça a fait rire tout le monde", a-t-elle déclaré à son arrivée dans cette municipalité RN, dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, où elle est élue députée depuis 2017. "Il joue les fous du roi, il surjoue l'insolence à l'égard du président", a lancé l'ex-candidate RN à la présidentielle. Mais "la réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon a fait élire Emmanuel Macron" en demandant à ses électeurs de ne pas voter pour elle, a-t-elle estimé. "Ça le discrédite absolument pour pouvoir se mettre dans la posture de l'opposant.”





Mme Le Pen s'est aussi moquée du chef de La France Insoumise, qui tente ces dernières semaines de mener le rassemblement à gauche. "Pour pouvoir gagner une législative, il faudrait qu'il accepte de se présenter, déjà. Ce serait un bon début", a-t-elle ironisé, M. Mélenchon ayant annoncé qu'il ne serait lui-même vraisemblablement pas candidat.





La candidate malheureuse à l'élection présidentielle a pris dimanche un bain de foule dans le marché de ville et multiplié les selfies, avant de participer à une cérémonie du 8 mai. Elle a dit espérer que le RN entrerait "en force à l'Assemblée nationale" pour contrer "la politique sociale qu'Emmanuel Macron veut mettre en œuvre". "Nous lutterons également contre le laxisme, celui que nous avons vu à l'œuvre depuis 5 ans en matière d'insécurité, d'immigration, qui est un des points ou l'alliance entre Mélenchon et Macron est peut-être la plus dangereuse", a-t-elle affirmé, assurant qu'il y aura des candidats RN "absolument partout".





Retour de la guerre en Europe

L'élue d'extrême droite a déposé lors de sa visite une gerbe au cimetière pour la cérémonie du 8 mai aux côtés du maire RN de la commune Steeve Briois. "Après le tragique 20e siècle, voilà que surgit, 77 ans après, les bruits hideux de la guerre en Europe, ces images de destruction et de désolation à longueur d'antenne, les flots de larmes et de sang sous nos yeux, le torrent de réfugiés par millions à nos portes", a-t-elle déclaré dans son discours.





"La paix, que nous croyons immuable et définitive, ne l'est pas (...) L'agression dont a été victime l'Ukraine nous prouve (...) la nécessité pour tous les pays de se garantir les moyens de leur propre défense nationale", a ajouté celle qui a été accusée par ses adversaires de complaisance avec la Russie de Poutine lors de la campagne présidentielle.