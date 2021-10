Le penalty inscrit par Emmanuel Macron à l’occasion d’un match caritatif

Macron inscrit un but en match Caritatif

Le président français Emmanuel Macron a chaussé les crampons jeudi à l’occasion d’un match caritatif en région parisienne. Il s’est distingué dès les premières minutes en inscrivant un penalty.

Emmanuel Macron participe à un match de football caritatif avec le Variétés Club de France à Poissy, près de Paris. A ses côtés jeudi matin, l’ex-basketteur professionnel Tony Parker l’a prévenu: “C’est long 90 minutes”. “On va voir s’ils me sortent !”, a rétorqué le président, qui va “essayer de faire bonne figure” en tant que milieu droit.





Sur le terrain, les champions du monde 1998 Laurent Blanc, Christian Karembeu et Robert Pires, les anciens Bleus Alain Giresse et Dominique Rocheteau, ou encore le joueur de tennis Richard Gasquet. Le match est disputé face à l’équipe des soignants du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye et sa recette donnée à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, présidée par Brigitte Macron, l’épouse du chef de l’Etat.