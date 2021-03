Le pensionnat de l’horreur aux États-Unis: les propriétaires accusés de sévices sur des dizaines de jeunes filles

Boyd Householder

Les propriétaires d’un pensionnat religieux du sud-ouest du Missouri ont été arrêtés pour une centaine d’accusations d’abus sexuels, physiques et mentaux, à la suite d’une enquête déclenchée par d’anciennes élèves qui ont pris la parole sur TikTok.

D’après les dossiers judiciaires, Boyd Householder, 71 ans, doit répondre de 79 chefs d’accusation, notamment pour pédophilie, rapports sexuels avec des élèves et négligence envers des enfants. Stéphanie Householder, 55 ans, fait face à 22 chefs d’accusation pour abus ou négligence d’enfants, et mise en danger du bien-être d’enfants. Les incidents présumés se sont produits entre 2017 et 2020.





“Il n’y a pas de mots”

Le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse mercredi que son bureau a identifié 16 victimes “jusqu’à présent”, et qu’il considère qu’il s’agit de “l’un des cas les plus graves d’abus sexuels, physiques et mentaux contre des jeunes filles et des femmes dans l’histoire du Missouri. Il n’y a pas de mots pour décrire le mélange de grande tristesse, d’horreur, de dégoût que je ressens face à ces abus cruels et presque incroyables”, a-t-il déclaré.





Punitions cruelles

Stéphanie Householder et son mari nient toutes les allégations portées contre eux. Boyd Householder a ouvert le pensionnat en 2006 pour, selon lui, aider les adolescentes rebelles. Des dizaines d’anciennes pensionnaires ont déclaré à NBC News que le couple utilisait des punitions cruelles contre les filles du ranch, notamment en les privant de nourriture, en les forçant à effectuer des travaux manuels et en les immobilisant face contre terre pendant une heure.





Violence

Des témoins ont déclaré aux enquêteurs que les Householder menottaient les filles et leur mettaient des chaussettes sales dans la bouche. Une fille a dit que Boyd l’avait poussée dans les escaliers et une autre a dit qu’il lui avait conseillé de se suicider. D’après le dossier, Boyd a frappé la tête de deux filles contre un mur, a gardé une autre fille dans une pièce sans lumière ni son pendant “une période prolongée à plusieurs reprises”, a versé de la sauce piquante dans la bouche d’une fille et a utilisé du ruban adhésif et des chaussettes pour empêcher une fille de se servir de ses mains pendant “plusieurs jours”. Concernant Stéphanie, elle est principalement accusée d’avoir aidé Boyd.





D’anciennes élèves ont fait bouger les choses

Après des précédentes plaintes de parents, un procureur adjoint des États-Unis avait refusé d’engager des poursuites en 2018. Et les responsables de la protection de l’enfance n’avaient pas le pouvoir de fermer le ranch. Les choses ont commencé à bouger quand la fille des Householder, Amanda, et des femmes ayant fréquenté l’établissement à l’adolescence ont posté des vidéos sur TikTok au printemps dernier. Ces vidéos ont incité le bureau du shérif du comté de Cedar à enquêter. Les Householder avaient volontairement fermé le pensionnat en août et mis la propriété en vente.





La fille du couple: “Ce moment mérite d’être célébré”