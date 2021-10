Le Pentagone confirme le test d’un missile hypersonique par Pékin

Milley confirme le test de Missile Hypersonique par Pekin

Le plus haut gradé américain, le général Mark Milley, a confirmé mercredi publiquement un essai de missile hypersonique par Pékin datant d'août et révélé à la mi-octobre par le Financial Times. Il a reconnu que les États-Unis avaient été pris par surprise.





"Ce à quoi nous avons assisté, c'est (...) un test très significatif d'un système d'armement hypersonique", a déclaré le chef d'état-major américain dans une interview à la chaîne Bloomberg TV. "Il a toute notre attention". Il a comparé ce test au lancement en octobre 1957 par l'URSS du premier satellite artificiel, Spoutnik, qui avait surpris les États-Unis et lancé la course à la conquête spatiale. "Je ne sais pas si c'est exactement comme Spoutnik, mais je pense que c'en est très proche.”





Le général Milley est le premier responsable américain à confirmer publiquement les informations du Financial Times, qui avait rapporté que la Chine avait lancé en août un missile à capacité nucléaire ayant fait le tour de la Terre en orbite basse avant de descendre vers sa cible.





Essais