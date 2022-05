Le Pentagone évoque un “nombre croissant” d’Ovnis dans le ciel

Le Pentagone évoque la présence d'ovnis dans le ciel

Pour la première fois en plus de 50 ans, le Congrès américain a tenu mardi une audition publique consacrée aux phénomènes aériens non identifiés (PAN). Au cours de cette audition, deux hauts responsables du Pentagone ont témoigné et admis que certains phénomènes ne pouvaient pas être expliqués. Après cet événement public, les élus se sont réunis à huis clos pour une réunion classifiée.