Le père fondateur du tiramisu, Ado Campeol, est mort

Il était surnommé le “père du tiramisu” par les médias italiens. Le restaurateur Ado Campeol est décédé à l’âge de 93 ans, rapporte la BBC ce dimanche 31 octobre.



Cet Italien était le propriétaire d’Alle Beccherie, un restaurant de Trévise où le célèbre dessert a été inventé par accident, lors de la fabrication de glace à la vanille, par sa femme Alba Campeol, ainsi que le chef Roberto Linguanotto.





Ce dernier a fait tomber du mascarpone dans un bol d’œufs et de sucre, et après avoir remarqué le goût agréable du mélange, en a parlé à la femme d’Ado Campeol. Le duo a ensuite perfectionné le dessert en ajoutant des biscuits à la cuillère imbibés de café et en le saupoudrant de cacao.