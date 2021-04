Le pic épidémique “pourrait être atteint en France d'ici 7 à 10 jours”

Le Pic Epidémique de Covid en France d

Le pic épidémique de personnes contaminées par le Covid-19 pourrait être atteint d'ici "7 à 10 jours environ" et le "pic de réanimation" d'ici à la fin du mois d'avril, a déclaré jeudi le ministre français de la Santé Olivier Véran. "On pourrait avoir atteint le pic épidémique d'ici 7 à 10 jours environ (...) puis il faut deux semaines supplémentaires pour atteindre le pic de réanimation, ce qui pourrait être du côté de la fin avril", a détaillé le ministre sur France Inter, interrogé sur l'impact des mesures exposées mercredi par le président Emmanuel Macron.





Le président de la République a annoncé un nouveau tour de vis face à l'épidémie du Covid-19, appelant les Français à "fournir un effort supplémentaire", mais sans confinement strict. Crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés pendant trois à quatre semaines, les restrictions, en vigueur dans 19 départements, ont été étendues à toute la métropole et les déplacements limités. L'objectif est d'"écrêter cette vague épidémique (...) pour qu'elle soit la moins forte possible et en accélérer la réduction", a déclaré Olivier Véran, estimant disposer de "suffisamment d'armes" pour y parvenir.





Parmi celles-ci, la vaccination qui sera élargie à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans le 16 avril, à toutes celles de plus de 50 ans le 15 mai puis ouverte dès la mi-juin aux moins de 50 ans, a annoncé Emmanuel Macron mercredi. Le chef de l'Etat a également affirmé qu'une "stratégie spécifique" serait définie "pour toutes les professions les plus exposées", comme les enseignants et les forces de l'ordre.