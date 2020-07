Le policier qui a ignoré les appels à l’aide des passants face au supplice de George Floyd libéré sous caution

Libération de Tou Thao dans l'affaire George Floyd

Un des anciens policiers impliqués dans la mort violente de George Floyd à Minneapolis a été libéré sous caution. Il s’agit du suspect Tou Thao. Il est le troisième à avoir été libéré de prison en attendant son procès. Seul le suspect principal, Derek Chauvin, est toujours sous les verrous.

Auparavant, Thomas Lane, 37 ans, et J. Alexander Kueng, 26 ans, deux autres agents de police, avaient été libérés sous caution. La mort de Floyd à la fin du mois de mai a été filmée par des spectateurs et a provoqué une tempête d’indignation et de protestations contre la violence policière et le racisme dans le monde entier.





Thao a été libéré de la prison du comté de Hempin hier matin après avoir payé une caution de 750 000 dollars (plus de 600 000 euros, n.d.l.r.). Les hommes libérés ont-ils payé eux-mêmes l’énorme montant de la caution? Non, pas nécessairement.





Des prêteurs privés

Aux États-Unis, il existe toute une industrie de prêteurs privés pour les cautions (appelés “bail bonds”). Ils avancent la majorité du montant total de la caution, de sorte que le détenu n’a “que” 10% à débiter lui-même. En échange, les prêteurs exigent une garantie sous forme de maison, de voiture ou de bijoux de famille du prisonnier.





Thao est l’un des trois agents poursuivis pour complicité de meurtre au second degré. Dans le droit pénal américain, “au second degré” signifie que l’auteur avait l’intention de tuer, mais sans préméditation. Cela pourrait lui valoir une peine d’emprisonnement maximale de 40 ans.





“Vérifiez son pouls”

Le mois dernier, une nouvelle vidéo a fait surface, montrant l’agent Thao tenant les spectateurs à distance, tandis que son collègue Derek Chauvin maintenait son genou sur le cou de George Floyd.





Les passants le suppliaient de cesser et signalaient aux officiers que Floyd ne bougeait plus. “Vérifiez son pouls”, criaient les passants. “Vérifiez son pouls ! Il ne bouge plus ! Lâchez-le!” L’agent Tou Thao est resté sourd face à l’appel à l’aide des passants. Il leur a fait comprendre qu’ils n’étaient pas autorisés à s’approcher.





Le quatrième ex-policier impliqué, Derek Chauvin, a été accusé de meurtre au second degré. Sa caution est fixée à 1,25 million de dollars. Les quatre agents ont tous été licenciés immédiatement après l’incident. Ils ont été présentés au tribunal du comté de Hempin la semaine dernière. L’avocat de Thao a déclaré qu’il souhaitait déposer une requête pour faire avancer le procès.





Manifestations aux quatre coins du monde