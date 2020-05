Le porte-parole de Vladimir Poutine contaminé

Dmitri Peskov, collaborateur de Poutine

Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a annoncé mardi aux agences de presse russes avoir été testé positif au nouveau coronavirus et recevoir actuellement des soins.

“Oui, je suis malade. On me soigne”, a-t-il déclaré sans donner davantage de détails, cité par les agences de presse TASS, Interfax et Ria Novosti, cette dernière précisant que le porte-parole est actuellement à l’hôpital. Interrogé sur la dernière fois qu’il a eu des contacts avec le président russe, Dmitri Peskov a répondu “Il y a plus d’un mois”.





Un proche de Poutine

Dmitri Peskov, très proche de Vladimir Poutine qu’il accompagne dans chacun de ses déplacements, n’avait plus donné son habituel point presse quasi-quotidien depuis le 6 mai. Il n’a toutefois pas été vu récemment avec le président russe, qui a été lui régulièrement montré depuis début avril tenant des visioconférences, notamment avec les membres du gouvernement ou les gouverneurs régionaux, depuis sa résidence de Novo-Ogarevo, près de Moscou. Avant lui, le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine ainsi que les ministres de la Construction et de la Culture, Vladimir Iakouchev et Olga Lioubimova, ont été contaminés par le Covid-19.





232.243 contaminations

Avec 232.243 cas depuis le début de l’épidémie, dont 10.899 enregistrés au cours des dernières 24 heures, la Russie est aujourd’hui le deuxième pays au monde en nombre de contaminations. Rapporté au nombre des cas, celui des décès attribués officiellement au virus, 2.116, demeure faible. La Russie assure que cette faible mortalité est due notamment à ses mesures préventives comme le dépistage massif pour isoler les cas suspects. Elle a aussi dès mars ordonné le confinement des voyageurs venant de pays touchés ainsi que des populations à risque, et réorganisé son système hospitalier.





Des critiques jugent néanmoins la mortalité sous-estimée, suspectant les autorités d’attribuer des décès de patients porteurs du coronavirus à d’autres pathologies.