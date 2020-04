Le Portugal se prépare à lever l'état d'urgence

Deconfinement en Espagne

L'état d'urgence en vigueur au Portugal depuis le 19 mars pour freiner la pandémie de coronavirus prendra fin le week-end prochain, a annoncé mardi le chef de l'État en prévenant que la relance de l'activité se ferait "par étapes".

La troisième période de 15 jours d'état d'urgence cessera samedi à minuit et "nous espérons qu'il ne sera pas nécessaire d'y avoir recours à nouveau à l'avenir", a déclaré le président Marcelo Rebelo de Sousa aux médias.





Le Premier ministre Antonio Costa doit dévoiler jeudi les secteurs d'activité qui pourront reprendre à partir de lundi prochain.





Pendant le week-end prolongé qui débute le 1er mai, comme cela avait été le cas à Pâques, les Portugais ne pourront quitter leur commune de résidence que pour exercer les métiers jugés essentiels depuis le début du confinement.





Vers une reprise du championnat début juin?

Mardi soir, le chef de l'exécutif socialiste devait rencontrer le président de la Fédération portugaise de football et les dirigeants des trois grands clubs du pays (Benfica, Porto et Sporting), afin de discuter des modalités d'une éventuelle reprise du championnat national qui, d'après les médias locaux, pourrait intervenir au mieux début juin.





Le Portugal, où les premiers cas de contagion par le nouveau coronavirus ont été détectés plus tard que dans d'autres pays européens, comme l'Espagne voisine, comptait mardi près de 1.000 morts et un peu plus de 24.000 cas de la maladie Covid-19.