Le prince Harry dit avoir averti le patron de Twitter avant l'assaut du Capitole

Le Prince Harry a déclaré mardi qu'il avait "averti" le patron de Twitter que sa plateforme jouait un rôle dangereux dans la mobilisation d'extrémistes pro-Trump, la veille des émeutes du Capitole à Washington, le 6 janvier dernier.



"Nous avons échangé des emails avec Jack (Dorsey)", le patron du réseau social, a raconté le prince britannique lors d'une conférence en ligne organisée par Wired, un magazine américain spécialisé dans les technologies. "Je l'ai averti que sa plateforme laissait (des utilisateurs) organiser un coup d'Etat", a-t-il continué. "Cet email a été envoyé le jour d'avant et je n'ai jamais eu de réponse de lui depuis".





Fin 2020, la fausse rumeur des élections truquées, martelée par l'ex-président américain Donald Trump, a alimenté la colère de nombreux conservateurs et conspirationnistes. Des centaines ont envahi le Congrès pendant la certification de la victoire de Joe Biden le 6 janvier. Cinq personnes ont trouvé la mort pendant ou peu après l'attaque. Dans la foulée, Facebook, Twitter et les autres grandes plateformes ont banni Donald Trump et les mouvements extrémistes impliqués dans les émeutes.