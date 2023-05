Le Qatar répète qu'il ne normalisera pas ses relations avec la Syrie

Le Qatar, un pays qui s'est vivement opposé au président Bachar al-Assad depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, a affirmé dimanche qu'il ne normaliserait pas ses relations avec Damas malgré le retour du régime syrien dans la Ligue arabe.





Ce riche Etat du Golfe a voté dimanche au Caire, comme les autres pays de la Ligue arabe, pour la réintégration du régime de Bachar al-Assad dans l'organisation panarabe qui l'avait suspendu fin 2011.





Mais la position du Qatar "sur la normalisation avec le régime syrien n'a pas changé", a assuré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Majed Al-Ansari.





M. Ansari a indiqué à l'agence de presse qatarie QNA que son pays ne serait pas un "obstacle" dans les décisions arabes mais toute normalisation entre Doha et Damas devrait être liée à des progrès politiques "qui répondent aux aspirations du peuple frère syrien".





Le gouvernement syrien doit "s'attaquer aux racines de la crise qui ont conduit à son boycott, et prendre des mesures positives en vue de résoudre les problèmes du peuple syrien", a-t-il ajouté, dénonçant des "crimes" commis par Damas.





La guerre en Syrie a impliqué des acteurs régionaux et internationaux, morcelé le pays, fait environ un demi-million de morts et des millions de réfugiés et de déplacés.





Si les principaux fronts se sont tus, de vastes territoires échappent encore à Damas et aucune solution politique n'a encore été trouvée.





Le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit a indiqué dimanche qu'il relevait de chaque Etat arabe de normaliser ses relations avec Damas ou pas.