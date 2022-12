Le Qatar soupçonné de corruption au Parlement européen: 600.000 euros en cash découverts chez un ancien eurodéputé, quatre interpellations

Soupcon de corruption au Parlement Europeen

Quatre interpellations et 16 perquisitions ont été réalisées vendredi à Bruxelles dans le cadre d'une vaste enquête anticorruption menée par le parquet fédéral, rapportent Knack et Le Soir. Un ancien eurodéputé et le patron de la Confédération internationale des syndicats ont été privés de liberté.





Les perquisitions ont été effectuées dans plusieurs communes bruxelloises et en périphérie, notamment à Ixelles, Schaerbeek, Crainhem, Forest et Bruxelles-Ville. Elles ont été réalisées dans le cadre d'une vaste enquête pour des faits présumés d'organisation criminelle, de corruption et de blanchiment d'argent, a indiqué le parquet fédéral au quotidien et à l'hebdomadaire.





“Les perquisitions de ce jour ont permis aux enquêteurs de mettre la main sur une somme d’environ 600.000 euros en liquide. Du matériel informatique et des téléphones portables ont également été saisis. Ces éléments seront analysés dans le cadre des investigations”, a indiqué le parquet fédéral. Selon Le Soir, cette somme a été découverte chez Pier-Antonio Panzeri, un ex-députée européen.





Les enquêteurs anticorruption, qui ont démarré leurs travaux mi-juillet, “soupçonnent un pays du Golfe de tenter d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen, cela en versant des sommes d’argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants à des tiers ayant une position politique ou stratégique significative au sein du parlement européen”, avance le parquet fédéral dans sa réponse aux deux médias. Le parquet ne mentionne pas le Qatar. Mais plusieurs sources bien informées ont indiqué au Soir et à Knack qu'il s'agissait bien de l'émirat gazier.





Un ancien eurodéputé interpellé, des fonctionnaires européens visés





Au total, quatre personnes, âgées de 67 ans, 53 ans, 51 ans et 35 ans, ont été interpellées pour audition. Elles pourraient être ensuite déférées devant le juge d’instruction. Selon les deux médias, il s’agirait de l'ancien eurodéputé S&D, l'Italien Pier-Antonio Panzeri, le secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats, Luca Visentini, ainsi qu'un directeur d'ONG et un assistant parlementaire européen. Tous ces suspects, présumés innocents, ont la nationalité ou une origine italienne.





Ces perquisitions visent un certain nombre d’assistants parlementaires ou fonctionnaires européens, pour la plupart liés au groupe Socialistes et Démocrates du PE, précise le journal.