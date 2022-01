Le Québec envisage d’interdire la vente d’alcool et de cannabis aux non-vaccinés

Interdiction de vente d'alcool et de cannabis aux non vaccinés

Au Québec, le passeport vaccinal pourrait très bientôt devenir obligatoire dans les commerces qui v endent de l’alcool et du cannabis. Une manière, pour le gouvernement, de marquer le coup, indique le Journal de Montréal.





Le 1er septembre 2021, le passeport vaccinal est entré en vigueur dans la province de Québec, au Canada. Cela signifie donc que pour accéder à certains lieux, comme les commerces non essentiels, les salles de spectacle, les bars et restaurants, les casinos, les congrès et conférences, les lieux de culte et les centres sportifs, il est nécessaire d’avoir été doublement vacciné.





Un pass qui a eu du mal à passer en France, mais qui semble plutôt apprécié au Québec où, selon le Journal de Montréal, une part grandissante de la population demanderait que cette mesure soit encore plus restrictive pour les non-vaccinés. Vraisemblablement, ils ont été entendus. En effet, toujours selon le quotidien montréalais, le gouvernement québécois aurait décidé d’étendre la mesure aux commerces qui vendent de l’alcool et du cannabis, afin de marquer le coup, car la Société des Alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis ont enregistré des hausses de ventes et de profits durant la pandémie.