Le "roi de la drogue du port d'Anvers" a désormais un visage et sa tête est mise à prix

Jos Leijdekkers, Trafiquant de drogue à Anvers

Le procureur général des Pays-Bas a placé le trafiquant de drogue Jos Leijdekkers, également connu sous les noms de “Bolle Jos” et de “El Presidente”, sur la liste Nationale Opsporingslijst (equivalent des “most wanted” belges). 75.000 euros seront offerts à tout personne qui aura un tuyau en or qui mènera à son arrestation. Leijdekkers est considéré comme l’un des principaux acteurs du commerce, de l’importation et de l’exportation de cocaïne à grande échelle, tant aux Pays-Bas qu’en Belgique.





Qui est “Bolle Jos” et à quelles affaires est-il lié ?

Bolle Jos, qui est né Jos Leijdekkers en 1991 dans la ville néerlandaise de Breda, est recherché depuis longtemps par les polices belges et néerlandaises, entre autres. Il est considéré comme “l’un des principaux acteurs du trafic, de l’importation et de l’exportation de cocaïne à grande échelle” dans les deux pays. En outre, il fait participer des groupes de jeunes hommes d’Amsterdam.





Leijdekkers est également soupçonné d’être impliqué dans des violences excessives, par exemple dans la disparition et la mort de Naima Jillal. Cette Néerlando-Marocaine qui aurait eu 55 ans, a disparu en octobre 2019 après être montée dans une voiture à Amsterdam. À partir de messages interceptés, initialement cryptés, envoyés avec des téléphones PGP (“pretty good privacy”, ces téléphones servent à envoyer des messages cryptés, NDLR.), un scénario se dégage. Selon l’accusation, Leijdekkers “a joué un rôle dans la disparition de Jillal et en est même responsable”.





Des photographies circulent dans le milieu criminel, sur lesquelles on voit Jillal, vraisemblablement attachée nue sur une chaise, avec un orteil et un doigt coupés sur le ventre. Des photos ont aussi été trouvées en décembre 2019 sur un Blackberry retrouvé lors de l’arrestation du baron de la drogue Ridouan Taghi à Dubaï.





Des centaines de kilos d’or





Bolle Jos est également accusé d’avoir blanchi d’énormes sommes d’argent issues du trafic de drogue, soit au moins des dizaines de millions d’euros et des centaines de kilos d’or. La police néerlandaise a constitué divers dossiers criminels concernant l’implication de Leijdekkers dans l’importation de grandes quantités de cocaïne via les ports de Rotterdam et d’Anvers. Dans l’un des cas, il a menacé de recourir à la violence.





Selon la justice néerlandaise, les messages interceptés et cryptés provenant des serveurs informatiques hors service de Sky-ECC donnent un aperçu de son probable rôle dans le commerce international de cocaïne.





Leijdekkers n’est plus aux Pays-Bas. Il s’est caché pendant longtemps à Dubaï et plus tard en Turquie. “Toutefois, l’enquête n’a pas encore permis de savoir où il se trouve actuellement”, indique le rapport de police.