Le rappeur américain Young Dolph abattu dans un magasin de cookies à Memphis

Young Dolph,rappeur abattu aux Usa

Le rappeur américain Young Dolph a été abattu mercredi alors qu'il était à l'intérieur d'un magasin de cookies à Memphis, dans le Tennessee, ont indiqué les autorités locales.

Young Dolph, 36 ans, né à Chicago et élevé à Memphis, venait d'entrer dans la boutique de cookies Makeda, où il avait ses habitudes, lorsqu'un individu armé a surgi et a tiré sur lui, rapporte la presse locale. La police a précisé ne pas disposer d'informations sur le suspect pour le moment. Le rappeur s'est fait connaître avec des tubes comme "Major" et son album "Rich Slave" sorti en 2020 qui a rapidement atteint les cimes du classement musical Billboard 200.