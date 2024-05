Le roi d'Arabie saoudite soigné pour une infection pulmonaire (communiqué)

Le roi Salmane d'Arabie saoudite, âgé de 88 ans, souffre d'une infection pulmonaire et suit un traitement à base d'antibiotiques, a annoncé dimanche la Cour royale dans sa dernière mise à jour sur l'état de santé du monarque.



Plus tôt dans la journée, la Cour avait déclaré que le roi souffrait "d'une fièvre et de douleurs dans les articulations", affirmant que l'équipe traitante avait "décidé de procéder à des examens".



Les examens "ont révélé une infection pulmonaire" et les médecins ont décidé "d'un programme de traitement consistant en des antibiotiques jusqu'à ce que l'inflammation disparaisse", a précisé la Cour dans un communiqué publié par l'agence de presse officielle saoudienne.



Le roi Salmane ben Abdelaziz est à la tête du premier exportateur de brut au monde depuis 2015, même si le pays est dirigé au quotidien par son fils de 38 ans, Mohammed ben Salmane, nommé prince héritier en 2017.



La santé du monarque vieillissant est rarement évoquée dans le royaume du Golfe. La Cour royale avait toutefois révélé en avril qu'il avait été admis à l'hôpital spécialisé King Faisal pour des "examens de routine", avant de le quitter plus tard dans la journée.



Avant cela, sa dernière hospitalisation datait de mai 2022. Admis pour des examens médicaux, notamment une coloscopie, il avait passé une semaine à l'hôpital "pour se reposer", avait rapporté l'agence saoudienne SPA à l'époque.



Ces dernières années, le roi Salmane s'est fait de plus en plus rare en public, alimentant les rumeurs sur son état de santé.



Il a subi une opération de la vésicule biliaire en juillet 2020, et a été hospitalisé en mars 2022 pour des "tests médicaux" et pour remplacer la batterie de son stimulateur cardiaque.



Avant d'accéder au trône, le roi Salmane a été gouverneur de Ryad pendant des décennies et ministre de la Défense.



Son règne a été marqué par d'importantes réformes sociales et économiques, portées par son fils qui veut réduire la dépendance de l'Arabie saoudite au pétrole.



Le prince Mohamed ben Salmane a mené aussi une campagne de répression qui lui a permis de consolider son pouvoir, selon les analystes.