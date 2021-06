Le roi Philippe et Alexander De Croo ont reçu Joe Biden

Joe Biden au Palais Royal

Le 46e président des Etats-Unis, Joe Biden, a été reçu par le roi Philippe mardi matin au Palais royal. La rencontre a également rassemblé le Premier ministre Alexander De Croo, la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès et le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken. Le président américain doit maintenant se rendre dans le quartier européen, pour le sommet UE/Etats-Unis.





Joe Biden, Alexander De Croo et le Roi Philippe se sont brièvement présentés face aux journalistes. Les trois se sont ensuite retirés pour s’entretenir dans le cadre de leur réunion bilatérale. Parmi les thèmes centraux qui avaient été annoncés: le coronavirus, le dialogue entre l’UE et les États-Unis et le climat.