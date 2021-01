Le Royaume-Uni assure pouvoir vacciner 14 millions de citoyens d'ici février

Le Royaume-Uni va vacciner plus de 14millions d'habitants

Vacciner d'ici mi-février quelque 14 millions de personnes contre le nouveau coronavirus au Royaume-Uni est un objectif "très ambitieux" mais atteignable, a assuré mercredi le gouvernement britannique, avant un vote des députés sur le nouveau confinement décrété en Angleterre.





"C'est sans aucun doute un objectif ambitieux, un objectif très ambitieux", a déclaré Nadhim Zahawi, secrétaire d'État chargé du programme de vaccination, sur la chaîne Sky News. "Mais je suis confiant qu'avec le plan mis en place par le NHS (service public de santé, NDLR), nous y arriverons", a-t-il ajouté, tout en reconnaissant qu'il s'agissait d'un "effort herculéen".





M. Zahawi a assuré qu'il y aurait une "accélération massive" du nombre de personnes vaccinées dans les prochains jours avec le déploiement de plus de 1.000 centres de vaccination, plus de deux millions de vaccinations par semaine étant nécessaires. Plus de 1,3 million de personnes vulnérables et de soignants ont déjà été vaccinés depuis le lancement de la campagne au Royaume-Uni début décembre. Elle est désormais menée avec deux vaccins, le Pfizer/BioNTech et l'AstraZeneca/Oxford.





Hostilité de plusieurs députés





Le gouvernement britannique a fait de la vaccination de tous les plus de 70 ans et soignants, soit près de 14 millions de personnes, un objectif permettant une levée progressive du confinement officiellement entré en vigueur mercredi en Angleterre, où les contaminations flambent et les hôpitaux sont au bord de la rupture.





Le Premier ministre Boris Johnson doit justifier ces nouvelles restrictions devant la Chambre des Communes à la mi-journée, avant un vote des députés dans la soirée. Malgré l'hostilité de plusieurs députés de son propre camp conservateur, le gouvernement est assuré de remporter ce vote, bénéficiant notamment du soutien de l'opposition travailliste, par ailleurs très critique envers la gestion de la pandémie par l'exécutif.