Le Royaume-Uni au secours de son système de santé

Le Royaume-Uni débloque une nouvelle enveloppe de 7 milliards d’euros, pour soutenir le service de santé du pays (le National Health Service) de plus en plus à la peine dans un contexte de reprise de la pandémie. Le pays a enregistré près d'un demi-million de cas de Covid-19 au cours des deux dernières semaines, plus que la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne réunies.



« Nous sommes déterminés à remettre le service de santé sur les rails et à faire en sorte que personne n'ait à attendre pour des examens ou des traitements vitaux », a promis Rishi Sunak, le ministre britannique des Finances. Depuis le début de la pandémie en effet, le NHS, National Health Service, système gratuit très prisé des Britanniques, accumule les retards et est en manque de personnel et de lits d’hôpitaux.



Des millions de patients attendent de passer des examens pour obtenir un diagnostic ou subir une opération non urgente. Pour qu’ils puissent enfin se faire soigner, l’exécutif va donc injecter 6 milliards de livres dans le système de santé. De ce montant, 2,3 milliards de livres (soit 2,7 milliards d'euros) serviront à créer une centaine de centres de diagnostic « à guichet unique » pour dépister les maladies graves, comme le cancer.



Un milliard et demi de livres permettront d’augmenter le nombre de lits, d’équipement et de créer de nouveaux centres chirurgicaux. Des sommes qui s’ajoutent aux 5 milliards et demi de livres déjà débloquées en septembre.



Mercredi 27 octobre, le chancelier de l'Échiquier doit présenter son budget. Ce dernier est très attendu car il fixe les orientations pour le pays afin de redresser la dette creusée par les plans de soutien pour surmonter la pandémie de Covid-19, avec, sans doute une hausse des impôts pour financer ces nouveaux investissements.