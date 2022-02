Le Royaume-Uni en alerte rouge à l’approche de la tempête Eunice

Tempête Eunice au Royaume-Uni

Alerte maximale, trains annulés, armée prête à être déployée: le Royaume-Uni se prépare à affronter vendredi la tempête Eunice, la deuxième en 48 heures, susceptible selon le prévisionniste britannique de "provoquer d'importantes perturbations" en raison de "vents extrêmement forts".

Le service météorologique britannique, le Met Office, a émis jeudi une alerte rouge pour le sud-ouest de l'Angleterre, de la pointe des Cornouailles à Cardiff, jusqu'au sud du pays de Galles, avec des vents pouvant atteindre 145 km/h sur les côtes. Tout le sud de l'Angleterre, dont Londres, est placé en alerte orange. Dans la capitale, où le vent pourrait souffler jusqu'à 130 km/h, plusieurs parcs royaux seront fermés, tout comme la grande roue, la célèbre "London Eye".





Cette tempête pourrait provoquer des "débris volants causant un danger de mort", des "dégâts sur les bâtiments et habitations avec des toits qui s'envolent et des lignes électriques coupées", selon le Met Office. Elle risque aussi d'entraîner la fermeture de routes, voies ferrées, ponts et des retards ou annulations de bus, trains, ferries et avions. Tous les trains sont ainsi annulés vendredi au pays de Galles, selon un porte-parole du réseau ferré, invoquant la sécurité des passagers et du personnel.





“L’armée est prête”

Le réseau ferroviaire recommande aux voyageurs de "reconsidérer leurs projets" de déplacement, soulignant que la vitesse des trains sera réduite, à 80km/h dans la plupart des cas, tandis que les aéroports leur conseillent de vérifier le statut de leur vol. "Bien sûr, l'armée est prête", a déclaré le Premier ministre Boris Johnson en marge d'une visite jeudi sur une base de la Royal Air Force. L'agence de l'Environnement a par ailleurs émis 10 alertes inondations "graves", signifiant qu'il existe un danger de mort.