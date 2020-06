Le Royaume-Uni se rapproche des 50.000 morts

Le Royaume-Uni et ses morts de covid-19

Plus de 48.000 personnes sont décédées au Royaume-Uni avec pour cause suspectée ou avérée le nouveau coronavirus, selon des chiffres du Bureau national des statistiques (ONS) établissant un bilan plus lourd que celui des autorités sanitaires.

Le nombre de décès liés à la maladie en Angleterre et au Pays de Galles a toutefois atteint son plus bas niveau en sept semaines, avec 2.589 morts la semaine s'achevant le 22 mai, indique l'ONS.





Les chiffres publiés de manière hebdomadaire par l'ONS diffèrent des bilans quotidiens du gouvernement se limitant aux personnes testées positives au Covid-19. Le dernier bilan du gouvernement, publié lundi, était de 39.045 morts.





Le deuxième pays le plus touché

Le Royaume-Uni est le deuxième pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, après les Etats-Unis.





Les données de l'ONS révèlent également 62.000 décès supplémentaires dans le pays par rapport à la moyenne des cinq dernières années dans l'ensemble du Royaume-Uni, depuis le début de la pandémie.





Le pays assouplit peu à peu le confinement décrété fin mars, avec la réouverture de certaines classes de maternelle et de primaire lundi et celle des concessionnaires automobiles et des marchés en plein air. Les magasins de vêtements, les librairies et autres commerces non essentiels seront autorisés à rouvrir à la mi-juin.