Le sable, deuxième ressource la plus utilisée après l’eau: comment éviter une crise?

Le Sable, deuxième ressource la plus utilisée après l'eau

Chaque année, la population mondiale consomme 50 milliards de tonnes de sable pour construire, entre autres, ses fondations. Cela en fait la deuxième ressource la plus utilisée, après l’eau. Cependant, son extraction, son utilisation et sa gestion ne font l’objet d’aucune réglementation dans de nombreuses régions du monde, ce qui entraîne de nombreuses conséquences environnementales et sociales largement négligées. Y remédier, c’est l’objectif du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), qui publie ce mardi son nouveau rapport “Sable et durabilité : 10 recommandations stratégiques pour éviter une crise”.





Le sable joue en différents endroits un rôle actif dans l’écosystème, notamment dans les rivières, les côtes et les mers peu profondes. Son extraction peut y entraîner l’érosion, la salinisation des aquifères, la perte de protection contre les tempêtes et avoir des impacts sur la biodiversité. Tous ces effets peuvent entraîner un cercle vicieux, menaçant notre approvisionnement en eau, la production alimentaire, la pêche ou l’industrie du tourisme, énumère le PNUE. Le sable étant utilisé non seulement pour les constructions de bâtiments, mais aussi pour notamment pour la fabrication de panneaux photovoltaïques et la population mondiale - notamment urbaine - ne cessant de croître, l’utilisation de la ressource ne fera elle aussi qu’augmenter au fil des ans. De sorte que le sable est déjà utilisé plus vite qu’il ne peut être reconstitué par les processus géologiques naturels.





L’ONU avance 10 recommandations





Dans son rapport, le programme des Nations unies avance 10 recommandations, dont la première est de reconnaître le sable comme ressource stratégique. Il recommande entre autres la mise en place de cadres législatifs “en accord avec les réalités locales, nationales et régionales” ou encore de “restaurer les écosystèmes et compenser les pertes”.





La Belgique plutôt bon élève