Bruxelles lance une action contre TikTok pour des pubs ciblant les enfants

La Commission européenne a lancé une action à l’encontre du réseau social TikTok, accusé de recourir à des publicités déguisées et ciblant les enfants, pour qu’il se conforme aux règles de protection des consommateurs de l’UE, selon un communiqué publié vendredi.

La Commission a, conjointement avec le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC) réunissant les autorités compétentes des Etats membres, “entamé un dialogue formel avec TikTok pour une révision de sa politique et ses pratiques commerciales”. L’exécutif européen donne un mois à la plateforme pour répondre, est-il précisé.





"Dans l'Union européenne, il est interdit de cibler des enfants et des mineurs d'âge avec des publicités cachées, telles que des bannières dans des vidéos", a rappelé le commissaire à la Justice, Didier Reynders, cité dans un communiqué. "Le dialogue que nous lançons aujourd'hui doit aider TikTok à se conformer aux règles européennes" en la matière. L'entreprise chinoise a maintenant un mois pour répondre à l'invitation de la Commission et du réseau européen des autorités nationales de protection des consommateurs (CPC).





Elle avait été signalée en février par la BEUC, l'organisation européenne des consommateurs, pour plusieurs infractions incluant des pubs cachées, des techniques publicitaires agressives visant les enfants, ainsi que pour le flou de ses termes contractuels. Test-Achats, notamment, avait alerté l'Inspection économique en Belgique. L'organisation dénonçait par exemple "le système trompeur" des "cadeaux virtuels" visant à récompenser les vidéos préférées des internautes. TikTok revendique par exemple le droit absolu de modifier le taux de change entre les pièces et les cadeaux, ce qui pourrait fausser la transaction financière en sa faveur", selon Test-Achats.