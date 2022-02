Le site web d’une agence de presse russe affiche un message anti-Poutine après un piratage: “Nous vivrons bientôt comme la Corée du Nord”

Les sites web de l’agence de presse et des journaux russes affichent un message anti-Poutine après le piratage : “Dans quelques années, nous vivrons comme la Corée du Nord”.

Le site web de l’agence de presse russe TASS a été attaqué par des pirates informatiques, affichant un message anti-Poutine aux citoyens russes. “5.300 soldats russes tués en Ukraine en quatre jours. Plus que lors de la première guerre de Tchétchénie (1994 -1996)”, peut-on lire.

Un message adressé aux Russes et contre la guerre de Poutine est visible sur les sites web. “Chers citoyens. Nous vous demandons instamment d’arrêter cette folie. N’envoyez pas vos fils et vos maris à la mort. Poutine nous fait mentir et nous met en danger. Nous nous isolons du monde entier. Dans quelques années, nous vivrons comme la Corée du Nord. Qu’est-ce que ça nous apporte ? Pour mettre Poutine dans les livres d’école? Ce n’est pas notre guerre. Arrêtons !”, peut-on lire.

Le message serait également apparu sur d’autres sites de médias d’informations, notamment les journaux “Izvestia” et “Kommersant”. L’attaque est attribuée au collectif de hackers Anonymous. La semaine dernière, ce groupe a également revendiqué des attaques contre des cibles russes.

