Le souverain de Dubaï, Mohamed Ben Rached Al Makhtoum, a harcelé son ex-épouse, selon la justice britannique

D’après Le Figaro, le souverain de Dubaï, Mouhamed Ben Rached Al Makhtoum, âgé de 72 ans a harcelé et intimidé son ex femme, la princesse Haya Bint Al Hussein âgée de 47 ans, fille du défunt roi Hussein de Jordanie à un « niveau particulièrement démesurée ». C’est ce qu’a conclu, jeudi 24 mars, la Haute Cour de Londres, à l'issue d’une bataille judiciaire concernant leurs deux enfants qui seront confiés à la garde de leur mère, la princesse Haya.





En effet, le juge principal, Andrew McFarlane, a déclaré ce jeudi que Mohamed Ben Rached Al Makhtoum « a constamment affiché un comportement coercitif et manipulateur à l'égard de sa famille qu’il considère agir contrairement à sa volonté ».





Selon les informations relayées par Le Figaro, en 2019, la princesse Haya avait fui les Emirats Arabes Unis pour Londres, se disant « terrifiée » par son ex époux.





Dans un communiqué, la princesse Haya a comparé ces dernières années à un « voyage effrayant » mais dit avoir trouvé « un sanctuaire, une protection et une compassion extraordinaire » en Grande Bretagne.





Toutefois, le porte parole de Mohamed Ben Rached Al Makhtoum a indiqué que le souverain «aime ses enfants » et « s’est toujours occupé d’eux et a subvenu à leurs besoins, et le fera pour toujours ».





Le porte-parole d’ajouter que le chef du gouvernement des Emirats Arabes Unis "maintient son démenti des allégations formulées dans cette procédure litigieuse ", rapporte Le Figaro.