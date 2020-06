Le sud des États-Unis confronté à une flambée de contaminations au Covid-19

L'entrée des urgences de l'hôpital Houston Methodista, le 22 juin 2020.

De la Floride à la Californie, le sud des États-Unis connaît des records de cas et des hausses d'hospitalisations. La région est devenue le point chaud de l'épidémie de Covid-19, ce qui a entraîné le retour des restrictions.





Le nombre de nouvelles infections quotidiennes aux États-Unis s'est rapproché, mercredi 24 juin, de ses niveaux record. Le pays a connu 36 000 nouveaux cas en 24 heures. Près de la moitié des 50 États américains ont connu une augmentation du nombre de contaminations au cours des deux dernières semaines. Certains, comme le Texas, la Floride et la Californie, affichent désormais des records quotidiens dans le nombre de cas recensés.





Le Texas, qui avait très vite entamé son déconfinement début mai, a ainsi enregistré, mercredi, 5 551 nouvelles infections. Le nombre d'hospitalisations a doublé au cours du dernier mois et les hôpitaux craignent d'être submergés.

Flambée des contaminations au Covid-19 dans le sud des États-Unis







"Si nous sommes incapables de ralentir la progression dans les prochaines semaines, nous devrons revoir dans quelle mesure les commerces peuvent rester ouverts", a averti le gouverneur du Texas, Greg Abbott. Il a incité tous ceux qui doivent sortir à porter un masque, sans pour autant l'avoir rendu obligatoire dans son État.







Symptôme du regain de l'épidémie : l'enseigne Apple a décidé de fermer temporairement sept magasins de la région de Houston où le nombre de cas de Covid-19 s'envole. La marque à la pomme avait déjà fermé une douzaine d'autres boutiques en Floride, Caroline du Nord et du Sud et en Arizona la semaine dernière.





Réouverture des plages de Miami





En Floride, les images de baigneurs retournant sur les vastes plages de Miami, fermées pendant près de trois mois à cause de la pandémie, avaient fait le tour du monde à leur réouverture le 10 juin, marquant l'espoir d'un retour à la "normalité".





Mais mercredi, cet État touristique a également enregistré un autre record avec 5 508 nouvelles infections. Il avait passé, lundi, la barre des 100 000 cas détectés de coronavirus.





Depuis mardi, le port du masque a été rendu obligatoire dans la grande ville balnéaire de Miami et une dizaine de villes de la région. C'était déjà le cas depuis la semaine dernière à Orlando, Tampa, ou les célèbres îles des Keys.





Mise en quarantaine





La Californie aussi a battu un nouveau record pour le troisième jour consécutif mercredi, avec plus de 7 100 nouveaux cas recensés sur près de 200 000 au total.





Très durement frappés par le Covid-19 au début de l'épidémie aux États-Unis, New York et le New Jersey ainsi que le Connecticut voisin ont décrété, mercredi, une quarantaine pour les personnes venant de certains États où la pandémie s'accélère.





"Aujourd'hui, à Washington, l'opposition démocrate et les détracteurs de Donald Trump lui reprochent directement sa politique et son empressement à remettre l'Amérique au travail", souligne le correspondant de France 24, Matthieu Mabin. "Son rival à la présidentielle, Joe Biden, lui a adressé un message personnel et direct : 'Non, M. le président, ce virus ne disparaîtra pas tout seul'."