Le suicide d'un couple homosexuel relance les débats sur l’homophobie en Arménie

Suicide d'un couple homosexuel en Armenie

La semaine dernière, Tigran et Arsen, un couple de jeunes Arméniens, se serait donné la mort en sautant d’un pont. Il aurait voulu fuir l’intolérance et l’homophobie. Leur suicide relance les débats sur l’acceptation de l’homosexualité en Arménie, un pays où les couples LGBT sont encore trop souvent stigmatisés





Les débats sur l’homosexualité ont été relancés en Arménie, après le suicide de Tigran et d’Arsen. Selon un média local, le couple se serait jeté du haut du pont de Davtachen, dans la capitale arménienne Erevan. Toujours selon les médias locaux, les parents de deux jeunes hommes n’acceptaient pas leur relation.





Avant de commettre leur suicide, Arsen et Tigran ont posté une série de photos sur Instagram. En légende, on peut lire ceci: “Fin heureuse. Les décisions concernant le partage des photos et nos actions futures ont été prises conjointement.” Très rapidement, la publication est devenue virale. Certains internautes ont montré leur soutien au couple, tandis que d’autres n’ont pas hésité à exprimer leur haine et leur dégoût des couples homosexuels. Selon l’association Pink Armenia, qui défend les droits des personnes LGBT, certains seraient même allés jusqu’à encourager d’autres couples gays à mettre à leur tour fin à leurs jours.

“Il est inacceptable de justifier de la sorte la perte de vies humaines. Ces jeunes hommes avaient encore de nombreuses années à vivre, mais à cause de l’intolérance à leur égard, ils ont commis l’irréparable”, écrit l’association sur sa page Instagram. “Les personnes LGBT connaissent très bien le sentiment d’être isolées, d’être incomprises par leur famille et par la société. Cette histoire tragique prouve, une fois de plus, qu’en Arménie, les personnes LGBT ne sont pas en sécurité et ne sont protégées ni par la société ni par l’État.”





Droits LGBT en Arménie

Jusqu’au début des années 2000, l’Arménie suivait encore la législation héritée de l’URSS, dont elle a fait partie de 1920 jusqu’à la chute de l’Union soviétique, en 1991, qui criminalisait les relations anales entre les hommes. Pour intégrer le Conseil de l’Europe, le pays a dû abolir la loi anti-homosexualité. Ce n’est qu’en 2003 que l’Arménie a ratifié le nouveau Code pénal qui met fin à la répression homosexuelle. À titre de comparaison, en Belgique, la dépénalisation de l’homosexualité est actée depuis 1791.