Le test ADN d’un Américain lui révèle qu’il a 18 demi-frères et sœurs

Il découvre qu'il a 18 frères et sœurs

Un homme du Nebraska a déclaré qu’un test ADN à domicile lui a permis de faire une découverte choquante: lui et son frère ont 18 demi-frères et demi-sœurs dont ils n’ont jamais su l’existence.





Quinten Saathoff, de Franklin au Nebraska, ne pensait pas qu’un simple test ADN allait chambouler autant sa vie. L’homme déclaré que son jeune frère a utilisé un kit ADN 23andMe et que les deux hommes ont été choqués lorsqu’il a révélé qu’ils avaient été conçus par un donneur de sperme, un fait qui ne leur avait jamais été révélé auparavant.





Saathoff a dit qu’il a retrouvé certains de ses frères et sœurs jusqu’alors inconnus et les a contactés sur les réseaux sociaux. “Je peux tout à fait comprendre si vous ne voulez pas répondre à cette question, mais si vous le faites, il semble que nous soyons demi-frères et demi-sœurs, et j’étais juste curieux de savoir si vous aviez d’autres informations à ce sujet, ou si vous étiez intéressés par l’établissement d’une relation”, a écrit Saathoff.





Il dit avoir rapidement reçu des réponses de demi-frères et demi-sœurs du Nebraska, du Texas, de Caroline du Nord, du Maryland et du Dakota du Nord.