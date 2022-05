Le tireur de Buffalo avait partagé son plan 30 minutes avant l'attaque: personne n’a alerté la police

Payton Gendron, tireur de Buffalo

Le jeune homme de 18 ans qui a abattu dix personnes et en a blessé trois autres dans un supermarché de la ville américaine de Buffalo (New York), samedi, avait fait part de ses intentions à un petit groupe de personnes partageant les mêmes idées dans un salon de discussion une demi-heure avant son acte. Aucun d’entre eux n’a alerté la police et la fusillade s’est déroulée en grande partie comme prévu, écrit le “New York Times”.





Payton Gendron a agi par conviction raciste. Onze de ses victimes étaient noires. Pendant des mois, le tireur a utilisé un salon de discussion de la plateforme Discord comme une sorte de journal intime en ligne. Il y a écrit ses pensées et partagé des photos de lui avec des armes. Ses messages comprenaient également des cartes dessinées à la main du supermarché où l’attaque a eu lieu.





Selon le New York Times, qui cite un porte-parole de Discord, Payton Gendron aurait invité un petit groupe de personnes dans ledit salon environ trente minutes avant son attaque. Tous les invités - dont on ignore l’identité - auraient accepté l’invitation. Il semblerait que le jeune homme avait par ailleurs prévu de diffuser la tuerie en direct sur la plateforme.





“Ce que nous savons pour l’instant, c’est qu’un serveur privé, accessible sur invitation uniquement, a été créé par le suspect pour servir de journal de discussion personnel”, a déclaré Discord au New York Times. “Cependant, environ 30 minutes avant l’attaque, un petit groupe de personnes a été invité et a rejoint le serveur. Avant cela, nos archives indiquent qu’aucune autre personne n’a vu le journal de discussion sur ce serveur privé”.





Payton Gendron a ouvert le feu avec un fusil semi-automatique samedi dans une épicerie d’un quartier à prédominance afro-américaine de Buffalo. Ses balles ont touché 13 personnes. Onze d’entre elles étaient noires de peau. Dix n’ont pas survécu. Selon le FBI, l’auteur présumé, qui est blanc, a commis un acte d’“extrémisme violent à motivation raciale”.