Le trafic aérien de nouveau interrompu vers La Palma à cause des cendres volcaniques dans l'air

Le trafic vers La Palma interrompu

Le trafic aérien vers l’île espagnole de La Palma, dans l’archipel touristique des Canaries, a de nouveau été interrompu mardi en raison de l’éruption volcanique. Une forte concentration de cendres volcaniques est présente dans l’air et est soufflée vers l’est par le vent, en direction de l’aéroport.





Après une augmentation de son activité lundi, le volcan est à nouveau plus calme mardi, rapporte RTVE, groupe audiovisuel public espagnol. Cela ne signifie cependant pas nécessairement que l’éruption, qui dure maintenant depuis trois mois, prendra bientôt fin, précise le vulcanologue Rubén López. Des courtes pauses ont déjà été observées auparavant, rappelle-t-il.