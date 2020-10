Le tueur du sous-marin s’est évadé de prison

Peter Madsen et Kim Wall

Condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de la journaliste suédoise Kim Wall, à bord de son sous-marin, Peter Madsen s’est évadé ce matin de la prison danoise où il était incarcéré, annonce la presse locale.





Le feuilleton de l’affaire avait tenu en haleine de nombreux lecteurs à travers toute la Scandinavie et au-delà pendant près de trois ans avant que l’unique suspect du meurtre de la journaliste suédoise Kim Wall ne passe enfin aux aveux.





Rebondissement ce mardi matin, la presse danoise annonce que Peter Madsen s’est évadé de la prison de Herstedvester à Albertslund. Il a rapidement été localisé par la police à moins de 500 mètres de l’établissement pénitentiaire. Cerné par les forces de l’ordre, le fugitif n’a toutefois pas encore été interpellé: selon le site danois EkstraBladet, il porterait à la ceinture un objet non identifié et potentiellement explosif.





Rappel des faits





Le soir du 10 août 2017, la journaliste trentenaire avait embarqué à bord du Nautilus avec Peter Madsen, le concepteur et propriétaire du submersible. Elle souhaitait faire le portrait de cet ingénieur autodidacte obsédé par la conquête des mers et de l’espace. Kim Wall avait été déclarée portée disparue dans la nuit par son compagnon et son corps avait ensuite été retrouvé en mer, démembré.