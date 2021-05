Le tueur en série Michel Fourniret est mort à l’hôpital à l’âge de 79 ans

Le tueur en série de 79 ans, condamné pour avoir tué huit jeunes femmes et suspecté de quatre autres meurtres est décédé ce lundi, emportant avec lui de nombreux secrets que la justice tente de percer.

L’Ogre des Ardennes est mort. Il laisse derrière lui un cortège macabre de victimes et sans doute aussi de terribles secrets inavoués. Michel Fourniret, l’un des pires prédateurs de l’histoire récente, s’est éteint ce lundi 10 mai à 15 heures à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris). Joueur d’échecs convaincu de son talent, il n’était, ces dernières semaines, plus qu’un vieillard sénile aux longs cheveux blancs, incapable de porter lui-même une fourchette à sa bouche.





Atteint de la maladie d’Alzheimer selon un certificat médical du 1er mars dernier, le lecteur assidu de Dostoïevski s’était peu à peu muré dans le silence et ne livrait plus que quelques propos incohérents. Ce week-end, comme révélé par Le Parisien – Aujourd’hui En France, le tueur avait été placé dans le coma et ses médecins jugeaient son état irréversible. Sa mort n’est donc pas une surprise mais ouvre de nombreuses incertitudes et pose des questions sur le devenir d’enquêtes criminelles survolées par son ombre inquiétante ces 20 dernières années.









Quand ils arrêtent Michel Fourniret après l’enlèvement manqué d’une ado en juin 2003, les policiers belges mettent fin à un parcours criminel hors norme, jalonné de victimes croisées lors des sordides « chasses » du tueur. Uniquement des femmes ou des jeunes filles, mises en confiance ou enlevées de force, en France et en Belgique, entre 1987 et 2003 avant d’être violées et tuées. Pour ces atrocités, Michel Fourniret est condamné une première fois à la perpétuité en 2008, reconnu coupable des meurtres de sept jeunes femmes. Un second procès suivra en 2018 : Michel Fourniret y est à nouveau condamné à la perpétuité pour le meurtre de Farida Hamiche, tuée en 1988 pour un mobile crapuleux. Mais combien d’autres meurtres resteront impunis ou irrésolus faute d’avoir pu cerner assez tôt le caractère protéiforme de ce tueur machiavélique ?





Des corps toujours pas retrouvés





La mort de Michel Fourniret l’empêchera de répondre une nouvelle fois de ses atrocités. Depuis 2018, l’Ogre des Ardennes était en effet mis en examen dans quatre autres affaires de disparitions ou de meurtres. Sa mort ne marque pas définitivement la fin de ces dossiers, mais les familles d’Estelle Mouzin, Lydie Logé, Joanna Parrish, et de Marie-Angèle Domèce‚ ne pourront jamais confronter le tueur en série lors d’un procès.





Le tueur en série Michel Fourniret est mort à l’hôpital à l’âge de 79 ans

Une situation d’autant insupportable que le corps de trois de ces jeunes filles n’a jamais été retrouvé. Malgré d’intenses fouilles menées parfois en sa présence, Michel Fourniret n’a jamais livré d’indices tangibles sur le devenir des dépouilles de Marie-Angèle Domèce et Estelle Mouzin. En raison de son état de santé, il n’a même jamais pu être interrogé par la juge Sabine Khéris dans l’affaire Lydie Logé, dont le corps reste introuvable. La justice avait mis plus de 26 ans à le lier à ce dossier.





Monique Olivier répondra seule de ces meurtres





« Cela fait plusieurs mois que son état et sa mémoire sont dégradés et que l’on se doutait qu’il ne serait jamais jugé, observe Me Didier Seban, qui défend les proches de ces victimes avec Me Corinne Herrmann. Cette situation est très dure à vivre pour les familles qui seront privées du principal accusé en cas de procès. » Selon toute vraisemblance, l’ex-compagne du tueur répondra donc seule de ces meurtres. Un moindre mal même si « Monique Olivier ne sait pas tout des crimes de Michel Fourniret et ne pourra pas donner toutes les réponses que les familles attendent, affirme son avocat, Me Richard Delgenes. Michel Fourniret meurt avec certains de ses secrets et c’est évidemment dommageable… » Les avocats du tueur s’interrogent eux sur « la valeur de ses déclarations tenues depuis deux ans compte tenu de l’ampleur de ses troubles cognitifs ».





Fourniret mort, le travail autour du tueur en série n’est pas terminé pour autant. Longtemps réticente à enquêter sur le passé, la justice semble convaincue que le parcours criminel de l’Ogre des Ardennes est jalonné d’autres victimes dont il n’a jamais parlé. Comme l’a révélé Le Parisien la semaine dernière, une trentaine d’ADN inconnus prélevés sur des effets de Michel Fourniret sont en cours d’analyse afin de déterminer s’ils ne sont pas ceux pas de victimes oubliées. Ces traces génétiques font l’objet de rapprochements avec au moins 21 affaires non élucidées de meurtres ou disparitions aux mains de la police judiciaire et de la ge









Mais la science ne rattrape malheureusement pas toujours le temps perdu, et Michel Fourniret ne pourra jamais être questionné sur ces dossiers en cas de résultat positif ou de nouveaux indices. « Nous sommes convaincus qu’il y a d’autres victimes, mais il ne pourra plus contribuer à la vérité ou à d’éventuelles recherches de corps… déplore Didier Seban. C’est regrettable et c’est imputable à la justice qui est restée trop longtemps inactive et n’a pas voulu se plonger sur le cas Fourniret. » Un enquêteur souligne toutefois que la mort du tueur « ne change pas forcément la donne dans les enquêtes à venir car on ne pouvait de toute manière plus l’entendre depuis plusieurs mois en raison de sa santé. La vraie interrogation concerne la réaction de Monique Olivier à sa mort… »





L’ex-épouse du tueur en série va devoir assumer en solitaire les crimes de son mari devant la justice. Va-t-elle se libérer grâce à la mort de Michel Fourniret et avouer enfin tout ce qu’elle sait ? Ou va-t-elle au contraire se renfermer pour ne pas être accusée seule de nouveaux crimes ? « La justice va devoir être prudente car il ne faudrait pas que le risque de répondre toute seule de crimes commis par Fourniret ne remette en cause la capacité à collaborer aux enquêtes qu’elle montre depuis plusieurs années », souligne Me Richard Delgenes. La seule survivante du couple diabolique avait avoué en 2017 à une codétenue que le nombre des victimes de Fourniret « dépassait la trentaine »… Des secrets que Michel Fourniret a emporté dans sa tombe et qu’elle est désormais la seule à pouvoir libérer.